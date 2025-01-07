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Марк Цукерберг признал завышенную цензуру в Facebook и пообещал восстановить свободу слова в соцсети

16:15, 7 января 2025
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в его соцсети наконец-то вернется свобода слова.
Марк Цукерберг признал завышенную цензуру в Facebook и пообещал восстановить свободу слова в соцсети
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Гендиректор Meta Марк Цукерберг объявил о кардинальном пересмотре своей политики модерации, чтобы снизить цензуру и восстановить свободу слова на Facebook и Instagram.

«Мы вернемся к нашим корням, сосредоточимся на минимизации ошибок, упростим правила (публикации контента) и восстановим свободу выражения мыслей на наших платформах. В первую очередь заменим текущую процедуру фактчекинга на пользовательский сервис Community Notes, аналогичный тому, что действует на X. И начнем с США» - отметил он.

Он также сказал, что последние президентские выборы в Америке стали «культурным водоразделом» и подверг критике ограничения, до сих пор действовавшие на его платформах.

«Мы создали сложные системы для модерации контента, но когда все сложно, это чревато ошибками. Даже если цензурируется 1% постов, это все равно затрагивает миллионы пользователей. Кончилось все тем, что ошибок и цензуры стало слишком много», - подчеркнул Цукерберг

Ранее Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента. Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей отметил, что вмешательство было «неправильным», и он планирует дать отпор, если это повторится.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», при Госдепе США закрылось подразделение по борьбе с дезинформацией, работавшее с Украиной.

Напомним, как ранее указывала «Судебно-юридическая газета», Facebook по каждой стране определяет подобных проверяющих контента. Например, проверкой контента именно для Украины занимаются StopFake, VoxCheck, Myth Detector и т.д. Довольно часто в результате таких «проверок» из Facebook исчезали и не восстанавливались посты граждан, связанные с тематикой мобилизации.

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