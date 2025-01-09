Практика судов
  1. В Украине

Можно ли разделить на части дополнительный отпуск, предоставляемый участникам боевых действий

12:04, 9 января 2025
Гоструда ответила, может ли дополнительный отпуск быть перенесен на другой период, продлен или поделен на части.
Можно ли разделить на части дополнительный отпуск, предоставляемый участникам боевых действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, может ли дополнительный отпуск, предоставляемый участникам боевых действий, быть перенесен на другой период, продлен или разделен на части.

Дополнительный отпуск отдельным категориям ветеранов войны, определенный ст. 16-2 Закона Украины «Об отпусках», не относится к ежегодным отпускам, а является льготой, гарантированной государством (ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»).

Поскольку такой отпуск не относится к ежегодным отпускам, то на него не распространяются нормы, предусмотренные для ежегодных отпусков, в том числе по разделу на части, переносу на другой период, выплате денежной компенсации во время увольнения.

Ранее мы сообщали, какие документы нужно иметь участнику боевых действий для оформления пенсии.

Добавим, сколько дней дополнительного отпуска должны предоставлять участникам боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие отпуск УБД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17-летние призывники за границей теперь смогут дистанционно встать на военный учет — Рада приняла закон

При достижении 17 лет призывники с 1 января по 31 июля смогут встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК — принят закон.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими — Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о специализации судей по рассмотрению военных преступлений.

Верховная Рада одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные

Как указывают депутаты, в течение 2024 года около 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные, поэтому скидка для уплаты штрафа 50% может простимулировать их выполнить свой долг.

Верховная Рада провалила законопроект Кабмина о создании Высшего админсуда с участием международных экспертов и неожиданно поддержала альтернативную версию

Народные депутаты вместо идеи по созданию Высшего админсуда поддержали законопроект Сергея Власенко о передаче дел об обжаловании конкурсов на директора НАБУ, САП и НАПК в Киевский городской ОАС.

Женщин будут ставить на военный учет военнообязанных только по их желанию — принят закон

Верховная Рада приняла закон, устанавливающий, что после прохождения базовой военной службы женщины берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду