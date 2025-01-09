Можно ли разделить на части дополнительный отпуск, предоставляемый участникам боевых действий

Гоструда ответила, может ли дополнительный отпуск быть перенесен на другой период, продлен или поделен на части.

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, может ли дополнительный отпуск, предоставляемый участникам боевых действий, быть перенесен на другой период, продлен или разделен на части.

Дополнительный отпуск отдельным категориям ветеранов войны, определенный ст. 16-2 Закона Украины «Об отпусках», не относится к ежегодным отпускам, а является льготой, гарантированной государством (ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»).

Поскольку такой отпуск не относится к ежегодным отпускам, то на него не распространяются нормы, предусмотренные для ежегодных отпусков, в том числе по разделу на части, переносу на другой период, выплате денежной компенсации во время увольнения.

Ранее мы сообщали, какие документы нужно иметь участнику боевых действий для оформления пенсии.

Добавим, сколько дней дополнительного отпуска должны предоставлять участникам боевых действий.

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