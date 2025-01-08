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IQ-тестирование в апелляционные суды по гражданской специализации – результаты первого дня

18:52, 8 января 2025
Проходной балл за тестирование на когнитивные способности преодолели 60% претендентов на должности судей апелляционных судов.
IQ-тестирование в апелляционные суды по гражданской специализации – результаты первого дня
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 8 января опубликовала результаты тестирования на когнитивные способности первых четырех групп кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

По данным ВККС, из 220 кандидатов, которые должны были сдавать тестирование 8 января, двое претендентов не явились на тестирование, а 88 кандидатов не набрали проходной балл.

Следовательно, успешным тестирование оказалось для 130 претендентов на мантии судей апелляционных судов.

То есть успешно тестирование сдали 60% кандидатов, а не успешно – 40%.

С кодированными результатами тестирования можно ознакомиться ниже. Декодированные результаты будут обнародованы после утверждения результатов тестирования по гражданской специализации, то есть на следующей неделе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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