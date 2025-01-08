IQ-тестування в апеляційні суди з цивільної спеціалізації — результати першого дня

Прохідний бал за тестування на когнітивні здібності подолали 60% претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 січня оприлюднила результати тестування на когнітивні здібності перших чотирьох груп кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

За даними ВККС, з 220 кандидатів, які мали складати тестування 8 січня, двоє претендентів не з’явилися на тестування, а 88 кандидатів не набрали прохідний бал.

Відтак успішним тестування виявилося для 130 претендентів на мантії суддів апеляційних судів.

Тобто успішно тестування склали 60% кандидатів, а не успішно – 40%.

З кодованими результатами тестування можна ознайомитися нижче. Декодовані результати будуть оприлюднені після затвердження результатів тестування з цивільної спеціалізації, тобто на наступному тижні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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