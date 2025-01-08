Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.

Верховна Рада 8 січня прийняла черговий закон, який несе у собі ризики для природно-заповідного фонду. Цього разу парламент дав можливість скасовувати статус обʼєктв природно-заповідного фонду рішенням місцевих рад. Так, народні депутати ухвалили в цілому як закон законопроект 11024 під назвою «Про внесення змін до Закону «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 53 Закону «Про природно-заповідний фонд України», згідно з якими встановлюється, що рішення про скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення приймаються Верховною Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Скасування та зміна охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюються за погодженням з Міндовкілля, на підставі відповідного експертного висновку.

У зв'язку з цим Головне юридичне управління Верховної Ради зазначило, що по-перше, наразі статтями 39 і 40 Закону не передбачено скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а лише їх встановлення. Однак відповідних змін до цих статтей проектом не пропонується. До того ж потребує відповідного уточнення й назва статті 53 Закону, в якій йдеться лише про створення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, однак не міститься положення про їх скасування та зміну, як це передбачено проектом.

Крім того, у проекті не вирішено питання щодо того, ким має видаватися відповідний експертний висновок, не визначено органу, який затвердить порядок, строки його видачі тощо.

По-друге, введення можливості скасування та зміни охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду створює серйозні ризики зменшення обсягу територій та об'єктів природно-заповідного фонду: ділянок суші і водного простору, природніх комплексів та об’єктів, об'єктів рослинного та тваринного світу, які складають природно-заповідний фонд України і згідно з міжнародними зобов'язаннями України та її законодавством мають охоронятися як національне надбання з встановленим особливим режимом охорони, відтворення і використання.

Нагадаємо, це вже не перший такий законопроект.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Як зазначало тоді Головне юридичне управління Верховної Ради, низка норм законопроекту не відповідають Конституції України, не узгоджуються з іншими законами і не враховують вимог міжнародно-правових актів. Зокрема, за цим законом фактично будь-які особливо цінні землі та земельні лісові ділянки можуть бути віднесені до земель оборони, навіть у разі, якщо у цьому немає негайної необхідності, що у свою чергу створює корупційні ризики.

Також ми писали, що на своєму засіданні Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував прийняти в першому читанні законопроект Кабміну 12130 про примусове тимчасове позбавлення права користування земельними ділянками власників і землекористувачів для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Автор: Наталя Мамченко

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