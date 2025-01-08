Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

18:44, 8 січня 2025
Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.
Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 8 січня прийняла черговий закон, який несе у собі ризики для природно-заповідного фонду. Цього разу парламент дав можливість скасовувати статус обʼєктв природно-заповідного фонду рішенням місцевих рад. Так, народні депутати ухвалили в цілому як закон законопроект 11024 під назвою «Про внесення змін до Закону «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 53 Закону «Про природно-заповідний фонд України», згідно з якими встановлюється, що рішення про скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення приймаються Верховною Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Скасування та зміна охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюються за погодженням з Міндовкілля, на підставі відповідного експертного висновку.

У зв'язку з цим Головне юридичне управління Верховної Ради зазначило, що по-перше, наразі статтями 39 і 40 Закону не передбачено скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а лише їх встановлення. Однак відповідних змін до цих статтей проектом не пропонується. До того ж потребує відповідного уточнення й назва статті 53 Закону, в якій йдеться лише про створення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, однак не міститься положення про їх скасування та зміну, як це передбачено проектом.

Крім того, у проекті не вирішено питання щодо того, ким має видаватися відповідний експертний висновок, не визначено органу, який затвердить порядок, строки його видачі тощо.

По-друге, введення можливості скасування та зміни охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду створює серйозні ризики зменшення обсягу територій та об'єктів природно-заповідного фонду: ділянок суші і водного простору, природніх комплексів та об’єктів, об'єктів рослинного та тваринного світу, які складають природно-заповідний фонд України і згідно з міжнародними зобов'язаннями України та її законодавством мають охоронятися як національне надбання з встановленим особливим режимом охорони, відтворення і використання.

Нагадаємо, це вже не перший такий законопроект.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Як зазначало тоді Головне юридичне управління Верховної Ради, низка норм законопроекту не відповідають Конституції України, не узгоджуються з іншими законами і не враховують вимог міжнародно-правових актів. Зокрема, за цим законом фактично будь-які особливо цінні землі та земельні лісові ділянки можуть бути віднесені до земель оборони, навіть у разі, якщо у цьому немає негайної необхідності, що у свою чергу створює корупційні ризики.

Також ми писали, що на своєму засіданні Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував прийняти в першому читанні законопроект Кабміну 12130 про примусове тимчасове позбавлення права користування земельними ділянками власників і землекористувачів для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ліс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.

Новий голова Податкової служби Руслан Кравченко: «Виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників»

Новий голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

Парламент розглядає законопроект про скасування Господарського кодексу у напівпустому залі

Після розгляду низки законопроектів під кінець пленарного дня почався розгляд поправок до законопроекту про скасування Господарського кодексу.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Верховна Рада провалила законопроект, який міг ускладнити залучення працівників в якості ФОП замість укладення трудового договору

Кабмін пропонував, щоб роботодавці не могли ховати фактичні трудові відносини під виглядом ФОП - але парламент провалив законопроект про презумпцію трудових відносин

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео