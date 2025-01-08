Гренландія може стати незалежною, але вона не буде штатом США — очільник МЗС Данії

Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть.

Гренландія може стати незалежною, якщо цього захочуть її жителі, але вона не буде штатом США. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає Reuters.

«Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральним штатом у складі США», - зазначив Расмуссен.

За його словами, занепокоєння США щодо безпеки в Арктиці є виправданим у зв'язку з посиленням активності РФ та Китаю в регіоні.

«Не думаю, що у нас зовнішньополітична криза. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій», - сказав очільник МЗС Данії.

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії. «Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже порочного зовнішнього світу», — написав Трамп.

У грудні 2024 року, він заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю», згадавши про свою зацікавленість у купівлі острова ще під час першого президентського терміну.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Додамо, що син Трампа прибув на острів, до купівлі якого висловив зацікавленість обраний президент США.

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