Син Трампа прибув на острів, до купівлі якого висловив зацікавленість обраний президент США

Дональд Трамп-молодший прибув до Гренландії.

Джерело фото: Donald Trump Jr. / Х

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США 7 січня прибув до Гренландії.

У своєму акаунті він виклав відео прибуття свого літака до Гренландії, а також фото зі злітно-посадкової смуги та центру столиці Гренландії Нуука.

«Гренландія прекрасна!!!», – написав він.

Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025

Як раніше писала «Судово-юридична газета», очільник міністерства закордонних справ Гренландії Мінінґуак Клейст повідомив данському громадському радіо DR, що візит Трампа-молодшого має приватний характер, і жодних запитів про зустріч з урядом Гренландії не надходило,.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

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