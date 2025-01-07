Сын Трампа прибыл на остров, к покупке которого выразил заинтересованность избранный президент США

Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию.

Источник фото: Donald Trump Jr. / Х

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, 7 января прибыл в Гренландию.

В аккаунте он выложил видео прибытия своего самолета в Гренландию, а также фото со взлетно-посадочной полосы и центра столицы Гренландии Нуука.

«Гренландия прекрасна!!!», – написал он.

Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава министерства иностранных дел Гренландии Минингуак Клейст сообщил датскому общественному радио DR, что визит Трампа-младшего носит частный характер, и никаких запросов о встрече с правительством Гренландии не поступало.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Гренландия — крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

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