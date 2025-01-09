Експрацівник колонії у Житомирі, який виправдовував війну, отримав покарання за колабораційну діяльність

Колишній інженер виправної колонії Житомира стверджував, що Україна повинна негайно «припинити бойові дії» та віддати окупантам частину території.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Засуджено за колабораційну діяльність експрацівника виправної колонії Житомира. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Йому призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Через декілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, засуджений колишній інженер у розмові з колегами стверджував, що Україна повинна негайно "припинити бойові дії" та віддати окупантам частину території. Він переконував, що російські війська обстрілюють не мирних жителів, а "військові об’єкти".

Також проводив проросійську пропаганду у дворі одного з житлових будинків, закликаючи житомирян підтримувати дії керівництва країни-агресора.

Наразі вирок не набрав законної сили.

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