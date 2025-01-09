Экс-работник колонии в Житомире, который оправдывал войну, получил наказание за коллаборационную деятельность

Осужден за коллаборационную деятельность экс-работник исправительной колонии Житомира. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком 10 лет.
Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в 2022 году осужденный бывший инженер в разговоре с коллегами утверждал, что Украина должна немедленно "прекратить боевые действия" и отдать оккупантам часть территории. Он убеждал, что российские войска обстреливают не мирных жителей, а "военные объекты".
Также проводил пророссийскую пропаганду во дворе одного из жилых домов, призывая житомирян поддерживать действия руководства страны-агрессора.
Пока приговор не вступил в законную силу.
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