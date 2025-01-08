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Гренландия может стать независимой, но она не будет штатом США — глава МИД Дании

18:36, 8 января 2025
Гренландия может стать независимой, если ее жители этого захотят.
Гренландия может стать независимой, но она не будет штатом США — глава МИД Дании
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Гренландия может оказаться независимой, если этого захотят ее жители, но она не будет штатом США. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает Reuters.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть собственные амбиции. Если они реализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным штатом в США», - отметил Расмуссен.

По его словам, обеспокоенность США по безопасности в Арктике оправдана в связи с усилением активности РФ и Китая в регионе.

«Не думаю, что у нас внешнеполитический кризис. Мы открыты к диалогу с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще более тесно, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций», - сказал глава МИД Дании.

Недавно избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. «Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень порочного внешнего мира», - написал Трамп.

В декабре 2024 года, он заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью», упомянув о своей заинтересованности в покупке острова еще во время первого президентского срока.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться». 

Добавим, что сын Трампа прибыл на остров, к покупке которого выразил интерес избранный президент США.

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Дания

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