Верховная Рада приняла закон о возможности упразднения статуса объектов природно-заповедного фонда

Решения об отмене охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения будут приниматься областными и Киевским городским советом.

Верховная Рада 8 января приняла очередной закон, несущий в себе риски для природно-заповедного фонда. В этот раз парламент дал возможность упразднять статус объектов природно-заповедного фонда решением местных советов. Так, народные депутаты приняли в целом как закон законопроект 11024 под названием «О внесении изменений в Закон «О природно-заповедном фонде Украины» по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда».

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 53 Закона «О природно-заповедном фонде Украины», согласно которым устанавливается, что решения об отмене и изменении охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения принимаются Верховной Радой АРК, областными, Киевским и Севастопольским городскими советами.

Отмена и изменение охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда производятся по согласованию с Министерством окружающей среды, на основании соответствующего экспертного заключения.

В связи с этим Главное юридическое управление Верховной Рады отметило, что, во-первых, статьями 39 и 40 Закона не предусмотрена отмена и изменение охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда, а только их установление. Однако соответствующих изменений в эти статьи проектом не предлагается. Кроме того, требует соответствующего уточнения и название статьи 53 Закона, в которой говорится только о создании охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда, однако не содержится положения об их отмене и изменении, как это предусмотрено проектом.

Кроме того, в проекте не решен вопрос относительно того, кем должно выдаваться соответствующее экспертное заключение, не определен орган, который утвердит порядок, сроки его выдачи и т.д.

Во-вторых, введение возможности отмены и изменения охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда создает серьезные риски уменьшения объема территорий и объектов природно-заповедного фонда: участков суши и водного пространства, природных комплексов и объектов объектов растительного и животного мира, составляющих природно-заповедный фонд Украины и согласно международным обязательствам Украины и ее законодательством должны охраняться как национальное достояние с установленным особым режимом охраны, воспроизводства и использования.

Напомним, это уже не первый подобный законопроект.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335, согласно которому МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов.

Как отмечало тогда Главное юридическое управление Верховной Рады, ряд норм законопроекта не соответствуют Конституции Украины, не согласуются с другими законами и не учитывают требования международно-правовых актов. В частности, по этому закону фактически любые ценные земли и земельные лесные участки могут быть отнесены к землям обороны, даже в случае, если в этом нет немедленной необходимости, что в свою очередь создает коррупционные риски.

Также мы писали, что на своем заседании Комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект Кабмина 12130 о принудительном временном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Автор: Наталя Мамченко

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