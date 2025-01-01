Практика судів
  1. В Україні

Стало відомо, скільки днів додаткової відпустки мають надавати учасникам бойових дій

15:36, 1 січня 2025
На яку тривалість календарних днів додаткової відпустки мають право учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.
Стало відомо, скільки днів додаткової відпустки мають надавати учасникам бойових дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стало відомо, на яку тривалість календарних днів додаткової відпустки мають право учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

Статус учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Цим особам надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік відповідно до ст. 77-2 КЗпП України та ст. 16-2 Закону України «Про відпустки». Причому неважливо, працюють вони за основним місцем роботи чи за сумісництвом.

Ця додаткова відпустка оплачується коштом роботодавця та не належить до щорічної (отже, надається один раз на рік, за умови документального підтвердження статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідним посвідченням). Надається така відпустка на підставі заяви працівника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці відпустка УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
При первісному визначенні місця відбування покарання засудженого має враховуватися критерій віддаленості до місця його проживання чи проживання його родичів – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про необхідність врахування територіальної віддаленості при визначенні місця відбування покарання засудженого.

Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

Керівник Служби судової охорони повідомив НААУ, що інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби, тому адвокатські запити варто спрямовувати саме туди.

Суд вироком зобов’язав прочитати твір Сергія Жадана чоловіка, який ошукав покупця на продажі гелевих кульок

На думку суду, покарання може мати свій вираз не тільки і не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

Приватний виконавець має право на відшкодування судових витрат, понесених ним під час здійснення судом відповідного судового провадження – Велика Палата Верховного Суду

Однак приватний виконавець повинен обґрунтувати наявність витрат, які виникли у зв`язку зі зверненням зі скаргою на його дії.

Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон

1 січня набув чинності закон, яким передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду