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Стало известно, сколько дней дополнительного отпуска должны предоставлять участникам боевых действий.

15:36, 1 января 2025
На какую продолжительность календарных дней дополнительный отпуск имеют право участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.
Стало известно, сколько дней дополнительного отпуска должны предоставлять участникам боевых действий.
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Стало известно, на какую продолжительность календарных дней дополнительного отпуска имеют право участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.

Статус участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Этим лицам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году в соответствии со ст. 77-2 КЗоТ Украины и ст. 16-2 Закона Украины "Об отпусках". Причем неважно, работают они по основному месту работы или по совместительству.

Этот дополнительный отпуск оплачивается за счет работодателя и не относится к ежегодному (следовательно, предоставляется один раз в год, при условии документального подтверждения статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны соответствующим удостоверением). Предоставляется такой отпуск на основании заявления работника.

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