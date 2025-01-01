Кто из иностранцев может работать в Украине без разрешения – список категорий

Трудоустройство иностранцев в Украине считается нарушением закона, однако есть нюансы.

Фото: uzh-rda.gov.ua

Работодатели в Украине имеют право нанимать иностранцев только при наличии разрешения на трудоустройство, как предусмотрено Законом Украины «О занятости населения». Исключения из этого правила касаются ряда категорий лиц, сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Когда разрешение обязательно?

Без разрешения трудоустройство иностранца считается нарушением закона и предусматривает ответственность для работодателя.

Кто освобождается от получения разрешения?

Разрешение на трудоустройство не требуется для:

иностранцев, которые постоянно проживают в Украине;

беженцев или лиц со статусом дополнительной или временной защиты;

представителей иностранных морских, речных флотов или авиакомпаний;

аккредитованных журналистов иностранных СМИ;

профессиональных спортсменов, артистов и художников;

работников аварийно-спасательных служб для выполнения срочных задач;

сотрудников иностранных представительств, зарегистрированных в Украине;

священнослужителей, приглашенных религиозными организациями;

участников международных технических проектов;

преподавателей и ученых, приглашенных украинскими учебными заведениями;

других категорий, определенных законодательством или международными соглашениями Украины.

Освобождение от разрешения на трудоустройство действует только для конкретных случаев, предусмотренных законом. Все остальные иностранцы должны иметь соответствующий документ для работы в Украине.

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