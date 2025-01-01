Практика судов
  1. В Украине

Кто из иностранцев может работать в Украине без разрешения – список категорий

21:54, 1 января 2025
Трудоустройство иностранцев в Украине считается нарушением закона, однако есть нюансы.
Кто из иностранцев может работать в Украине без разрешения – список категорий
Фото: uzh-rda.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодатели в Украине имеют право нанимать иностранцев только при наличии разрешения на трудоустройство, как предусмотрено Законом Украины «О занятости населения». Исключения из этого правила касаются ряда категорий лиц, сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Когда разрешение обязательно?

Без разрешения трудоустройство иностранца считается нарушением закона и предусматривает ответственность для работодателя.

Кто освобождается от получения разрешения?

Разрешение на трудоустройство не требуется для:

  • иностранцев, которые постоянно проживают в Украине;
  • беженцев или лиц со статусом дополнительной или временной защиты;
  • представителей иностранных морских, речных флотов или авиакомпаний;
  • аккредитованных журналистов иностранных СМИ;
  • профессиональных спортсменов, артистов и художников;
  • работников аварийно-спасательных служб для выполнения срочных задач;
  • сотрудников иностранных представительств, зарегистрированных в Украине;
  • священнослужителей, приглашенных религиозными организациями;
  • участников международных технических проектов;
  • преподавателей и ученых, приглашенных украинскими учебными заведениями;
  • других категорий, определенных законодательством или международными соглашениями Украины.

Освобождение от разрешения на трудоустройство действует только для конкретных случаев, предусмотренных законом. Все остальные иностранцы должны иметь соответствующий документ для работы в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

иностранец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство обязано обеспечивать на получение пенсионных выплат, независимо от места жительства – Верховный Суд

Социальная защита граждан Украины не зависит от их места жительства, что гарантируется принципами равенства и запрета дискриминации: Верховный Суд.

Если налогоплательщик из-за боевых действий понес значительные материальные потери, исключившие своевременное выполнение налоговых обязанностей, налоговая обязана рассмотреть форс-мажор – Верховный Суд

Предприятие подало документы о невозможности выполнения налоговых обязанностей по форс-мажорным обстоятельствам, но налоговики оштрафовали его более чем на 21 миллион грн за несвоевременную регистрацию налоговых накладных – что решил Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу права работников ГБР на компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Недостаточная четкость специального законодательства в спорном вопросе приводит к ситуации правовой неопределенности, которую, по общему правилу, в том числе с учетом позиций ЕСПЧ нужно толковать в пользу работника ГБР – Верховный Суд.

При первоначальном определении места отбывания наказания осужденного должен учитываться критерий удаленности к месту его жительства или его родственников – Верховный Суд

Верховный Суд высказался о необходимости учета территориальной удаленности при определении места отбывания наказания осужденного.

Адвокатские запросы о дате и времени пропуска лиц в помещения судов следует направлять в территориальные управления Службы судебной охраны

Руководитель Службы судебной охраны сообщил НААУ, что информацию о лицах, пропускаемых в помещения судов, собирают в территориальных управлениях Службы, поэтому адвокатские запросы следует направлять именно туда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду