Кто из иностранцев может работать в Украине без разрешения – список категорий

Работодатели в Украине имеют право нанимать иностранцев только при наличии разрешения на трудоустройство, как предусмотрено Законом Украины «О занятости населения». Исключения из этого правила касаются ряда категорий лиц, сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
Когда разрешение обязательно?
Без разрешения трудоустройство иностранца считается нарушением закона и предусматривает ответственность для работодателя.
Кто освобождается от получения разрешения?
Разрешение на трудоустройство не требуется для:
Освобождение от разрешения на трудоустройство действует только для конкретных случаев, предусмотренных законом. Все остальные иностранцы должны иметь соответствующий документ для работы в Украине.
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