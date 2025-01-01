Хто з іноземців може працювати в Україні без дозволу – список категорій

Працевлаштування іноземців в Україні вважається порушенням закону, проте є нюанси.

Фото: uzh-rda.gov.ua

Роботодавці в Україні мають право наймати іноземців лише за наявності дозволу на працевлаштування, як передбачено Законом України «Про зайнятість населення». Винятки з цього правила стосуються низки категорій осіб, повідомляє Державна служба України з питань праці.

Коли дозвіл обов’язковий?

Без дозволу працевлаштування іноземця вважається порушенням закону та передбачає відповідальність для роботодавця.

Хто звільняється від отримання дозволу?

Дозвіл на працевлаштування не потрібен для:

іноземців, які постійно проживають в Україні;

біженців або осіб зі статусом додаткового чи тимчасового захисту;

представників іноземних морських, річкових флотів чи авіакомпаній;

акредитованих журналістів іноземних ЗМІ;

професійних спортсменів, артистів та митців;

працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових завдань;

співробітників іноземних представництв, зареєстрованих в Україні;

священнослужителів, запрошених релігійними організаціями;

учасників міжнародних технічних проектів;

викладачів та науковців, запрошених українськими закладами освіти;

інших категорій, визначених законодавством або міжнародними угодами України.

Звільнення від дозволу на працевлаштування діє лише для конкретних випадків, передбачених законом. Усі інші іноземці повинні мати відповідний документ для роботи в Україні.

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