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Хто з іноземців може працювати в Україні без дозволу – список категорій

21:54, 1 січня 2025
Працевлаштування іноземців в Україні вважається порушенням закону, проте є нюанси.
Хто з іноземців може працювати в Україні без дозволу – список категорій
Фото: uzh-rda.gov.ua
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Роботодавці в Україні мають право наймати іноземців лише за наявності дозволу на працевлаштування, як передбачено Законом України «Про зайнятість населення». Винятки з цього правила стосуються низки категорій осіб, повідомляє Державна служба України з питань праці.

Коли дозвіл обов’язковий?

Без дозволу працевлаштування іноземця вважається порушенням закону та передбачає відповідальність для роботодавця.

Хто звільняється від отримання дозволу?

Дозвіл на працевлаштування не потрібен для:

  • іноземців, які постійно проживають в Україні;
  • біженців або осіб зі статусом додаткового чи тимчасового захисту;
  • представників іноземних морських, річкових флотів чи авіакомпаній;
  • акредитованих журналістів іноземних ЗМІ;
  • професійних спортсменів, артистів та митців;
  • працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових завдань;
  • співробітників іноземних представництв, зареєстрованих в Україні;
  • священнослужителів, запрошених релігійними організаціями;
  • учасників міжнародних технічних проектів;
  • викладачів та науковців, запрошених українськими закладами освіти;
  • інших категорій, визначених законодавством або міжнародними угодами України.

Звільнення від дозволу на працевлаштування діє лише для конкретних випадків, передбачених законом. Усі інші іноземці повинні мати відповідний документ для роботи в Україні.

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