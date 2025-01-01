Хто з іноземців може працювати в Україні без дозволу – список категорій

Роботодавці в Україні мають право наймати іноземців лише за наявності дозволу на працевлаштування, як передбачено Законом України «Про зайнятість населення». Винятки з цього правила стосуються низки категорій осіб, повідомляє Державна служба України з питань праці.
Коли дозвіл обов’язковий?
Без дозволу працевлаштування іноземця вважається порушенням закону та передбачає відповідальність для роботодавця.
Хто звільняється від отримання дозволу?
Дозвіл на працевлаштування не потрібен для:
Звільнення від дозволу на працевлаштування діє лише для конкретних випадків, передбачених законом. Усі інші іноземці повинні мати відповідний документ для роботи в Україні.
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