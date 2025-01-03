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Які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсії

15:00, 3 січня 2025
У ПФУ розповіли, що необхідно для оформлення пенсії учаснику бойових дій.
Які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсії
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Запорізькій області розповіли, які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсійних виплат.

Для оформлення пенсії учаснику бойових дій необхідно підготувати наступні документи:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • військовий квиток;
  • трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
  • довідку про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески (з липня 2000-го по грудень 2016 року включно), якщо ці дані про період служби відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
  • фотографію для виготовлення пенсійного посвідчення.

Заяву та документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру.

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