Які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсії

15:00, 3 січня 2025
У ПФУ розповіли, що необхідно для оформлення пенсії учаснику бойових дій.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Запорізькій області розповіли, які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсійних виплат.
Для оформлення пенсії учаснику бойових дій необхідно підготувати наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- військовий квиток;
- трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
- довідку про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески (з липня 2000-го по грудень 2016 року включно), якщо ці дані про період служби відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- фотографію для виготовлення пенсійного посвідчення.
Заяву та документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру.
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