Які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсії

У ПФУ розповіли, що необхідно для оформлення пенсії учаснику бойових дій.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Запорізькій області розповіли, які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсійних виплат.

Для оформлення пенсії учаснику бойових дій необхідно підготувати наступні документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

військовий квиток;

трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж;

довідку про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески (з липня 2000-го по грудень 2016 року включно), якщо ці дані про період служби відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;

посвідчення учасника бойових дій;

довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

фотографію для виготовлення пенсійного посвідчення.

Заяву та документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру.

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