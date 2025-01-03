Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»

Черговий «Рамштайн» відбудеться вже на наступному тижні.

Фото: suspilne.media

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 9 січня 2025 року. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням пресслужбу Військово-повітряних сил США.

25-ту контактну групу з питань оборони України 9 січня очолить міністр оборони США Ллойд Остін. Під час засідання обговорять подальшу підтримку Україні у її протистоянні агресії Росії.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що засідання пройде у січні. За його словами, на ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні.

Також ми писали, що Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном безпекову допомогу Україні та підготовку до засідання «Рамштайн».

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