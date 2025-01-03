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Стала известна дата следующего заседания в формате «Рамштайн»

11:18, 3 января 2025
Очередной «Рамштайн» состоится уже на следующей неделе.
Стала известна дата следующего заседания в формате «Рамштайн»
Фото: suspilne.media
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Следующее заседание в формате «Рамштайн» состоится 9 января 2025 года. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США.

25-ю контактную группу по вопросам обороны Украины 9 января возглавит министр обороны США Ллойд Остин. В ходе заседания обсудят дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявлял, что заседание пройдет в январе. По его словам, на нем обсудят дальнейшие шаги для усиления безопасности в Украине.

Кроме того, Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином помощь Украине в сфере безопасности и подготовку к заседанию «Рамштайн».

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Рамштайн

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