Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином помощь Украине в сфере безопасности и подготовку к заседанию «Рамштайн»

Министр обороны Украины во время телефонного разговора с главой Пентагоном обсудил потребности ВСУ.

Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого обсудил актуальную ситуацию на фронте и будущую помощь в сфере безопасности от США. Об этом сообщили в Минобороны.

Умеров поделился информацией о динамике боевых действий, основных вызовах и потребностях украинских воинов. В ходе разговора стороны также скоординировали действия накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое состоится в начале января 2025 года.

«Обсудили дальнейшую помощь в сфере безопасности. США обеспечивают нас важными ресурсами, которые позволяют нашим Вооруженным Силам быть на шаг впереди врага», - отметил Умеров.

Глава Минобороны Украины выразил благодарность американским партнерам за приоритетное внимание к поддержке Украины и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для укрепления обороноспособности страны.

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