Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном безпекову допомогу Україні та підготовку до засідання «Рамштайн»

Міністр оборони України під час телефонної розмови із очільником Пентагоном обговорив потреби ЗСУ.

Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої обговорив актуальну ситуацію на фронті та майбутню безпекову допомогу від США. Про це повідомили в Міноборони.

Умєров поділився інформацією про динаміку бойових дій, основні виклики та потреби українських воїнів. У ході розмови сторони також скоординували дії напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться на початку січня 2025 року.

«Обговорили подальшу безпекову допомогу. США забезпечують нас важливими ресурсами, які дають змогу нашим Збройним Силам бути на крок попереду ворога», — зазначив Умєров.

Очільник Міноборони України висловив вдячність американським партнерам за пріоритетну увагу до підтримки України та наголосив на важливості подальшої співпраці для зміцнення обороноздатності країни.

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