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Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

08:48, 21 грудня 2024
На кону бою – титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO.
Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш
Фото: TrueUA
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У суботу, 21 грудня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону — титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO, які наразі належать Усику.

Передматчева студія розпочне трансляцію о 18:45 за київським часом. Сам головний бій стартує орієнтовно о 00:45 у ніч на неділю, 22 грудня.

Українські глядачі зможуть побачити поєдинок у прямому ефірі на платформах:

  • MEGOGO — трансляція буде доступна за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Також бій покажуть на Megogo Гонг і спеціальному каналі поєдинку.
  • DAZN — глобальний сервіс спортивних трансляцій.

Нагадаємо, за реваншем Усик – Ф'юрі стежитиме суддя зі штучним інтелектом.

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Олександр Усик бокс

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