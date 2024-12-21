Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

На кону бою – титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO.

Фото: TrueUA

У суботу, 21 грудня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону — титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO, які наразі належать Усику.

Передматчева студія розпочне трансляцію о 18:45 за київським часом. Сам головний бій стартує орієнтовно о 00:45 у ніч на неділю, 22 грудня.

Українські глядачі зможуть побачити поєдинок у прямому ефірі на платформах:

MEGOGO — трансляція буде доступна за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Також бій покажуть на Megogo Гонг і спеціальному каналі поєдинку.

DAZN — глобальний сервіс спортивних трансляцій.

Нагадаємо, за реваншем Усик – Ф'юрі стежитиме суддя зі штучним інтелектом.

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