За реваншем Усик – Ф'юрі стежитиме суддя зі штучним інтелектом

Реванш Усик – Ф'юрі оцінить штучний інтелект.

Глава управління Саудівської Аравії з розваг Турки Аль аш-Шейх повідомив, що на реванші між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі працюватиме суддя зі штучним інтелектом. Про це функціонер повідомив у своїй сторінці у соцмережі Х.

«Вперше за поєдинком стежитиме суддя зі штучним інтелектом. Вільний від упередженості та людських помилок, які може зробити The Ring.

Цей новаторський експеримент, який не впливає на офіційні результати, дебютує під час гучного бою століття Усик - Ф'юрі 2. Не пропустіть момент, який увійде до історії», - повідомив Туркі.

Реванш між українцем та британцем відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, перший бій завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів.

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