За реваншем Усик – Фьюри будет следить судья с искусственным интеллектом

Реванш Усик – Фьюри оценит искусственный интеллект.

Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх сообщил, что на реванше между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет работать судья с искусственным интеллектом. Об этом функционер сообщил в своей странице в соцсети Х.

«Впервые за поединком будет следить судья с искусственным интеллектом. Свободен от предвзятости и человеческих ошибок, которые может совершить The Ring.

Этот новаторский эксперимент, не влияющий на официальные результаты, дебютирует во время громкого боя века Усик - Фьюри 2. Не пропустите момент, который войдет в историю», — сообщил Турки.

Реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Напомним, первый поединок завершился победой Усика раздельным решением судей.

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