Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой-реванш

В субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится долгожданный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. На кону - титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO, которые сейчас принадлежат Усику.
Предматчевая студия начнет трансляцию в 18:45 по киевскому времени. Сам главный бой стартует ориентировочно в 00:45 в ночь на воскресенье, 22 декабря.
Украинские зрители смогут увидеть поединок в прямом эфире на платформах:
Напомним, за реваншем Усик - Фьюри будет следить судья с искусственным интеллектом.
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