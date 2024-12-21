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Теракт в Магдебурге на рождественской ярмарке – полиция задержала водителя, который 400 метров проехал по толпе

08:31, 21 декабря 2024
Накануне наезда сириец публиковал экстремистские взгляды в соцсетях.
Теракт в Магдебурге на рождественской ярмарке – полиция задержала водителя, который 400 метров проехал по толпе
Фото: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa
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Как ранее сообщалось, в немецком городе Магдебург на рождественской ярмарке водитель темного BMW въехал в толпу людей, проехав еще 400 метров. Мужчину сразу задержала полиция. По предварительным данным, нападавший - гражданин Сирии. Мотивы преступления пока остаются неизвестными, хотя в его доме уже проведены обыски, пишет Bild.

По официальным данным, погибли по меньшей мере два человека, среди которых маленький ребенок. Ранения получили от 60 до 80 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщают, что водитель намеренно маневрировал зигзагообразно, чтобы задеть как можно больше людей. Рождественская ярмарка, расположенная на Альтер Маркт, неподалеку от ратуши, была переполнена посетителями, ведь рядом расположен крупный торговый центр.

Немецкие СМИ со ссылкой на саудовского инсайдера сообщили, что власти Саудовской Аравии предупреждали Германию о нападавшем. Он якобы размещал экстремистские взгляды в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Сейчас доказательств об участии других лиц в преступлении нет.

Видеозаписи инцидента, которые распространились в соцсетях, зафиксировали весь ход нападения. Свидетели рассказали, что ярмарка была заполнена машинами скорой помощи и парамедиками.

Сегодня вечером в Магдебургском соборе состоится панихида по жертвам нападения, заявил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазельгоф.

Эта трагедия произошла в годовщину теракта на рождественском базаре в Берлине 19 декабря 2016 года, когда грузовик въехал в толпу на площади Брайтшайдплац. Тогда погибло 11 человек, а еще более 50 получили ранения. Ответственность за то нападение взяло на себя «Исламское государство».

Расследование инцидента в Магдебурге продолжается.

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