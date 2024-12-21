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Теракт у Магдебурзі на різдвяному ярмарку – поліція затримала водія, який 400 метрів проїхав натовпом

08:31, 21 грудня 2024
Напередодні наїзду сирієць публікував екстремістські погляди у соцмережах.
Теракт у Магдебурзі на різдвяному ярмарку – поліція затримала водія, який 400 метрів проїхав натовпом
Фото: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa
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Як раніше повідомлялося, у німецькому місті Магдебург на різдвяному ярмарку водій темного BMW в’їхав в натовп людей, проїхавши ще 400 метрів. Чоловіка одразу затримала поліція. За попередніми даними, нападник — громадянин Сирії. Мотиви злочину поки що залишаються невідомими, хоча в його будинку вже проведено обшуки, пише Bild.

За офіційними даними, загинули щонайменше дві особи, серед яких маленька дитина. Поранення отримали від 60 до 80 людей, деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Очевидці повідомляють, що водій навмисно маневрував зигзагоподібно, щоб зачепити якомога більше людей. Різдвяний ярмарок, розташований на Альтер Маркт, неподалік ратуші, був переповнений відвідувачами, адже поруч розташований великий торговий центр.

Німецькі ЗМІ з посиланням на саудівського інсайдера повідомили, що влада Саудівської Аравії попереджала Німеччину про нападника. Він нібито розміщував екстремістські погляди у своєму акаунті в соцмережі X (колишній Twitter). Наразі доказів про участь інших осіб у злочині немає.

Відеозаписи інциденту, які поширилися в соцмережах, зафіксували увесь хід нападу. Свідки розповіли, що ярмарок був заповнений машинами швидкої допомоги і парамедиками.

Сьогодні ввечері в Магдебурзькому соборі відбудеться панахида за жертвами нападу, заявив прем’єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Хазельгоф.

Ця трагедія сталася у річницю теракту на різдвяному базарі в Берліні 19 грудня 2016 року, коли вантажівка в’їхала в натовп на площі Брайтшайдплац. Тоді загинуло 11 осіб, а ще понад 50 дістали поранення. Відповідальність за той напад взяла на себе «Ісламська держава».

Розслідування інциденту в Магдебурзі триває.

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