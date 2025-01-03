В 2024 году партнеры выплатили Украине $41,7 млрд прямой бюджетной поддержки, — Даниил Гетманцев

В прошлом году партнеры выплатили Украине прямой бюджетной поддержки меньше, чем в 2023 году.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что с начала войны Украина привлекла 115 млрд. дол. льготного внешнего финансирования.

С 24 февраля 2022 года финансовая поддержка от партнеров, привлеченная в бюджет, составила 115,2 млрд. долл., в том числе:

2022 – 31,1 млрд. дол.

2023 – 42,4 млрд. дол.

2024 – 41,7 млрд. дол.

Это в среднем 3,4 миллиарда. дол. в месяц.

Денежные средства привлекались в форме льготных кредитов и безвозвратной помощи (грантов). Грантовая часть составляет 1/3 всего объема предоставленного внешнего финансирования:

2022 – 14,2 млрд. дол. (45,8% всего финансирования)

2023 – 11,6 млрд. дол. (27,4%)

2024 – 12,6 млрд. дол. (30%)

Львиную долю безвозвратного финансирования предоставили США.

Поступление финансирования в разрезе основных партнеров (млрд. долл.):

▪ ЕС – 44,79 (38,9% всего финансирования)

▪ США – 31,24 (27,1%)

▪ МВФ – 12,45 (10,8%)

▪ Япония – 8,53 (7,4%)

▪ Канада – 5,41 (4,7%)

▪ Всемирный банк – 5,29 (4,6%)

▪ Великобритания – 3,03 (2,6%)

▪ Германия – 1,69 (1,5%)

▪ Другие партнеры – 2,77 (2,4%)

ЕС и США предоставили 2/3 всей финансовой помощи.

«Благодаря рекордным объемам внешнего финансирования в декабре (9,2 млрд. долл.) Украина спокойно входит в новый год с резервами на уровне 43,7 млрд. долларов. дол. и около 3,9 млрд. дол. на валютном счете правительства. В то же время, имея несколько механизмов долгосрочного финансирования и развития от партнеров (Ukraine Facility, программа EFF, ERA – выделение 50 млрд. долл. за счет доходов от обездвиженных активов банка России), имеем уверенность в закрытии потребности во внешнем финансировании на 2025 и часть следующего года. Это будет поддерживать валютную, долговую, банковскую стабильность в ближайшие 12-18 месяцев», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility. А Минэкономики презентовало результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны.

Добавим, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

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