Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны – отчет

Ограничения основных прав человека в Украине, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными, а власть продвинулась во внедрении важных реформ – что отметила Еврокомиссия в докладе по расширению.

30 октября Еврокомиссия обнародовала доклад о политике расширения ЕС, где в целом одобрительно оценила успехи Украины на пути вступления в ЕС. Как отмечается, прогресс в реформах, связанных с основами политики расширения, был отмечен в Черногории, Албании, Молдове и Украине.

Итак, как указала Еврокомиссия в докладе, Украина выполнила все невыполненные шаги, определенные в заключении Комиссии за 2022 год.

«Украина продолжала поощрять добродетель и заслуги в судебной системе, а также укреплять антикоррупционную институционную базу и наращивать результаты правоприменения по делам о коррупции на высоком уровне.

Украина также пересмотрела свое законодательство по защите прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Ограничения основных прав, связанных с военным положением, остаются в целом пропорциональными. Власти также продвинулись во внедрении важных реформ в рамках Плана Ukraine Facility» - отмечено в документе.

Несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, по мнению Еврокомиссии, нужны дальнейшие усилия.

Так, Украине следует продолжать сосредотачиваться на дальнейшем создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне, чтобы преодолеть системную коррупцию, а также консолидировать добродетель, профессионализм и эффективность в судебной системе и правоохранительном секторе и активизировать борьбу с организованной преступностью.

Также речь идет о необходимости внедрения измененного законодательства о защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в тесном сотрудничестве с представителями национальных меньшинств, реформе государственного управления и децентрализации.

Меры по поддержке ремонта и реконструкции инфраструктуры будут ключевыми для полного восстановления экономики, особенно в энергетическом секторе, «требующем дальнейшей децентрализации и улучшения управления».

Скрининг законодательства, как сказано, «продвигается гладко». После ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда необходимо принять дальнейшие меры для обеспечения полного приведения национального законодательства в соответствие.

«Если Украина выполнит все условия, Комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам, начиная с основ, как можно скорее в 2025 году» - подытожила Еврокомиссия. Напомним, что к этим основам относятся, в частности, вопросы судебной ветви власти.

Судебная власть и основные права

«Постоянные усилия некоторых стран по эффективному внедрению реформ юстиции и проведению проверок на добродетель привели к укреплению независимости и подотчетности судебной системы, в частности, в Албании, Молдове и Украине.

Босния и Герцеговина также приступила к подготовке к проверке добродетели во всех судебных органах. Однако в большинстве стран угрозы независимости судебной власти остались» - говорится в докладе.

Вместе с тем, Еврокомиссия также констатирует, что страны, претендующие на ЕС, «сталкиваются со значительными проблемами, влияющими на качество и эффективность их систем правосудия: невыполненные судебные решения, трудности с заполнением открытых вакансий и недостаточное финансирование».

Также Еврокомиссия считает, что коррупция остается проблемой в государственном и частном секторах в странах расширения.

«Нужны антикоррупционные стратегии и систематическая оценка рисков в ключевых секторах» – отмечено в документе.

Кроме того, по мнению ЕК, необходимы меры по добропорядочности на государственной службе, а антикоррупционным органам – требуется больше ресурсов, более широкие и независимые полномочия и свобода от неправомерного политического вмешательства и влияния.

Также, по мнению европейских партнеров, следует расширять возможности для «обеспечения ареста и конфискации преступных активов».

Кроме того, «требуются большие усилия для борьбы с дискриминацией, в частности, лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, интерсексуалов и квир (ЛГБТИК), ромов и других меньшинств. Необходимы также усилия по предотвращению ослабления недискриминационного законодательства и основных прав».

Справедливость, свобода и безопасность

Прогресс в сфере правосудия, свободы и безопасности, правоохранительного и судебного сотрудничества между ЕС и странами расширения продолжает развиваться очень сильно, но проблемы остаются.

«Организованные преступные группы из Украины, Молдовы и Грузии активно занимаются незаконной перевозкой мигрантов, торговлей людьми, контрабандой товаров, наркотиками и оружием, киберпреступностью и другими преступлениями, такими как мошенничество с документами. Операционный потенциал и инструменты таможни и пограничной службы все еще недостаточны во многих странах, чтобы справиться с этими вызовами» - отмечает в докладе Еврокомиссия.

При этом кандидаты в ЕС и потенциальные кандидаты должны иметь полностью функционирующие национальные системы управления до того момента, когда они будут приняты в ЕС. Это подразумевает подготовку Шенгенского плана действий, подкрепленного функциональным мониторингом.

По экономике Еврокомиссия отмечает, что «углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли ЕС с Украиной доказала, что является эффективным инструментом для создания условий для улучшения экономических и торговых отношений».

В то же время, как отметили в ЕК, «чтобы отразить обеспокоенность заинтересованных сторон ЕС, для некоторых чувствительных сельскохозяйственных секторов был введен усиленный защитный механизм и экстренный тормоз».

Как отмечает Еврокомиссия, историческая возможность увязать свое будущее с ЕС открыта для десяти партнеров, включая шесть из Западных Балкан, а также Турцию, Украину, Молдову и Грузию.

Но процесс расширения продолжает основываться на заслугах и зависит от объективного прогресса, достигнутого каждым из партнеров, требующего решимости осуществить необратимые реформы.

Автор: Наталья Мамченко

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