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Молдова начала использовать евро в качестве основной валюты обменного курса

11:10, 3 января 2025
Со 2 января 2025 года новой базовой валютой Нацбанка Молдовы вместо доллара стал евро.
Молдова начала использовать евро в качестве основной валюты обменного курса
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Молдова начала использовать евро как основную валюту обменного курса, тогда как раньше таковой был доллар. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

Так, Молдова перешла на использование евро вместо доллара в качестве базовой валюты для расчета официального обменного курса национальной валюты – лея.

«Со 2 января евро становится базовой валютой для обменного курса в Молдове. Поскольку более 60% нашей торговли и 70% денежных переводов осуществляется в евро, этот шаг укрепляет наши экономические связи с ЕС, принося больше стабильности и предсказуемости для всех молдован», – отметила Санду в соцсети Х.

В Нацбанке Молдовы считают, что нововведение стабилизирует курс евро по отношению к лею, и снизит риск валютных колебаний и благоприятно скажется на гражданах, у которых депозиты и кредиты в евро. От более стабильного курса евро выиграют также экспортеры и импортеры. При этом транзакции с долларами США не изменятся.

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Нацбанк Молдова евро

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