Молдова начала использовать евро в качестве основной валюты обменного курса

Молдова начала использовать евро как основную валюту обменного курса, тогда как раньше таковой был доллар. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.
Так, Молдова перешла на использование евро вместо доллара в качестве базовой валюты для расчета официального обменного курса национальной валюты – лея.
«Со 2 января евро становится базовой валютой для обменного курса в Молдове. Поскольку более 60% нашей торговли и 70% денежных переводов осуществляется в евро, этот шаг укрепляет наши экономические связи с ЕС, принося больше стабильности и предсказуемости для всех молдован», – отметила Санду в соцсети Х.
В Нацбанке Молдовы считают, что нововведение стабилизирует курс евро по отношению к лею, и снизит риск валютных колебаний и благоприятно скажется на гражданах, у которых депозиты и кредиты в евро. От более стабильного курса евро выиграют также экспортеры и импортеры. При этом транзакции с долларами США не изменятся.
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