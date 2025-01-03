Із 2 січня 2025 року новою базовою валютою Нацбанку Молдови замість долара став євро.

Молдова почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу, тоді як раніше такою був долар. Про це повідомила президентка країни Майя Санду.

Так, Молдова перейшла на використання євро замість долара як базової валюти для розрахунку офіційного обмінного курсу національної валюти – лея.

«Із 2 січня євро стає базовою валютою для обмінного курсу у Молдові. Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС, приносячи більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован», – зазначила Санду в соцмережі Х.

У Нацбанку Молдови вважають, що нововведення стабілізує курс євро щодо лею, і знизить ризик валютних коливань і сприятливо позначиться на громадянах, у яких депозити та кредити у євро. Від стабільнішого курсу євро виграють також експортери та імпортери. При цьому здійснення транзакцій із доларами США не зміниться.

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