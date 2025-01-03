Бійка та стрілянина у готелі Sky Loft — повідомлено про підозри ще трьом учасникам конфлікту

Правоохоронці оголосили про підозру ще трьом порушникам, які розпочали бійку, що згодом переросла у стрілянину.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб, 23-річному та 31-річному мешканцям Одещини.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 23 листопада 2024 року підозрювані у приміщенні готелю Sky Loft у центр Києва з хуліганських мотивів почали завдавати удари іншому чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем.

Крім того, встановлено ще одного учасника конфлікту - 23-річного киянина, який того вечора неочікувано завдав військовослужбовцю один удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість. Йому повідомлено про підозру у хуліганстві.

Нагадаємо, 23 листопада 2024 року, вночі в готелі на Печерську між кількома компаніями чоловіків виникали конфлікти, що переростали у бійки. Зрештою один із учасників конфлікту, військовослужбовець, дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю та двох інших відвідувачів. Ще один відвідувач готелю помер на місці від отриманого вогнепального поранення.

Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві двом друзям загиблого та іншому відвідувачу готелю, який також був учасником хуліганства того вечора.

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