Практика судів
  1. В Україні

Бійка та стрілянина у готелі Sky Loft — повідомлено про підозри ще трьом учасникам конфлікту

10:35, 3 січня 2025
Правоохоронці оголосили про підозру ще трьом порушникам, які розпочали бійку, що згодом переросла у стрілянину.
Бійка та стрілянина у готелі Sky Loft — повідомлено про підозри ще трьом учасникам конфлікту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб, 23-річному та 31-річному мешканцям Одещини.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 23 листопада 2024 року підозрювані у приміщенні готелю Sky Loft у центр Києва з хуліганських мотивів почали завдавати удари іншому чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем.

Крім того, встановлено ще одного учасника конфлікту - 23-річного киянина, який того вечора неочікувано завдав військовослужбовцю один удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість. Йому повідомлено про підозру у хуліганстві.

Нагадаємо, 23 листопада 2024 року, вночі в готелі на Печерську між кількома компаніями чоловіків виникали конфлікти, що переростали у бійки. Зрештою один із учасників конфлікту, військовослужбовець, дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю та двох інших відвідувачів. Ще один відвідувач готелю помер на місці від отриманого вогнепального поранення.

Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві двом друзям загиблого та іншому відвідувачу готелю, який також був учасником хуліганства того вечора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Висновок спеціаліста у розумінні статті 298-1 КПК не є доказом у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Справу почали розглядати до того, як набув чинності закон, за яким довідки та «інші документи» спеціалістів стали доказами у кримінальних справах.

Члени ВЛК та експерти, які працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність у разі незаконного збагачення

Група народних депутатів зареєструвала законопроект, за яким особи, що працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

В Україні збираються створити Державну агенцію зі страхування воєнних ризиків, яка страхуватиме бізнес і домогосподарства

Андрій Мотовиловець разом з колегами зареєстрували законопроект, яким пропонується утворити Державну агенцію у формі АТ, що провадить діяльність на комерційній основі, і встановити, що засновником та акціонером, якому належить не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція є держава в особі Кабміну.

Прокурор зможе продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців без ухвали слідчого судді – законопроект Кабміну

Також законопроект передбачає, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у разі неприйняття процесуального рішення або невчинення процесуальної дії в передбачені законом строки.

У МОЗ розповіли, як будуть забезпечувати доброчесність експертних команд, що працюватимуть замість МСЕК

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки – у МОЗ пояснили, як забезпечуватимуть доброчесність експертів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео