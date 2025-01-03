Драка и стрельба в отеле Sky Loft — сообщено о подозрениях еще трем участникам конфликта

Правоохранители объявили о подозрении еще трем нарушителям, начавшим драку, впоследствии переросшую в стрельбу.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц, 23-летнему и 31-летнему жителям Одесщины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 23 ноября 2024 года подозреваемые в помещении гостиницы Sky Loft в центр Киева по хулиганским мотивам начали наносить удары другому мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим.

Кроме того, установлен еще один участник конфликта - 23-летний киевлянин, который в тот вечер неожиданно нанес военнослужащему один удар кулаком в челюсть, в результате чего мужчина упал на пол и потерял сознание. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве.

Напомним, 23 ноября 2024 года, ночью в отеле на Печерске между несколькими компаниями мужчин возникали конфликты, перераставшие в драки. Позже, один из участников конфликта, военнослужащий, достал пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив охранника гостиницы и двух других посетителей. Еще один посетитель отеля скончался на месте от полученного огнестрельного ранения.

По результатам досудебного расследования сообщено о подозрениях в хулиганстве двум друзьям погибшего и другому посетителю отеля, который также был участником хулиганства в тот вечер.

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