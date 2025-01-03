Дети 2025 года рождения станут частью нового поколения Бета — чем они отличаются

Это поколение, которое продлится до 2039 года, сменит поколение Альфа.

Дети, рождающиеся с 1 января 2025 года, являются частью нового поколения людей - Бета. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на анализ исследовательской фирмы McCrindle.

В новое поколение Бета будут входить все, кто родится с 2025 по 2039 год.

Согласно прогнозу, Бета составит конкуренцию Альфа и уже к 2035 году составит 16% населения мира. Многие из них доживут до 22 века.

Представители Бета будут сформированы в значительной степени технологиям, как и их предшественники из Альфа.

По словам исследователей, жизнь нового поколения будет определяться искусственным интеллектом и автоматизацией. При этом представители Бета, по всей вероятности, столкнутся с серьезными социальными проблемами, среди которых климатический кризис и глобальное перемещение населения.

Как указывается, родители детей поколения Альфа все чаще сталкиваются с проблемой управления отношениями своих детей с технологиями и инструментами искусственного интеллекта, которые получили широкое распространение с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

Как известно, для осмотра поколений за последние сто лет исследователи обычно используют следующие термины:

поколение бета: 2025–2039;

поколение альфа: 2010–2024;

поколение Z: 1997-2009;

миллениалы: 1981-1996;

поколение X: 1965–1980;

бумеры: 1946—1964;

молчаливое поколение: 1928-1945.

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