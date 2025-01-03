Выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны теперь можно получить в ЦНАП

Раньше, чтобы получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, нужно было письмом обращаться в Минветеранов и ждать более 30 дней

Со 2 января 2025 года цифровизирована услуга получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом сообщил Тернопольский областной ТЦК СП.

Отмечается, что раньше, чтобы получить этот документ, нужно было письмом обращаться в Минветераны и ждать более 30 дней. Теперь выписку можно получить в течение 5 минут через сеть «единых окон» для ветеранов в ЦНАПах по всей Украине.

Выписка из ЕГРВВ предоставляется ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, пострадавшим участникам Революции Достоинства, членам семей таких лиц, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц.

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