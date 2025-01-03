На Закарпатье пограничник за 6 тысяч долларов помогал военнообязанным выехать в Венгрию, — ГПСУ

Подозреваемый за деньги прокладывал маршрут в Венгрию.

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На Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал военнообязанным за деньги незаконно пересекать границу с Венгрией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Указывается, что правоохранители задержали пограничника Чопского отряда, который за 6000 долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу в Венгрию.

«Он сообщал организаторам информацию о передвижении пограничных нарядов и местах размещения видеонаблюдения», - отметили в ГПСУ.

Военнослужащего задержали с поличным, изъяли денежные средства и телефон.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, следственные действия продолжаются.

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