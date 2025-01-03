В Польше украинские мужчины начали получать фальшивые повестки — что известно

Военнообязанным рассылают письма о призыве на службу в ВСУ.

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Украинские мужчины, которые находятся в Польше, начали получать фальшивые повестки. Об этом сообщает Управление по делам иностранцев в Польше.

Указывается, что украинцы получают фейковые письма от имени Варшавского управления по делам иностранцев.

В частности, у них граждан Украины призывают проходить военную службу, предупреждая об юридической ответственности за уклонение, включая арест и экстрадицию.

«Согласно действующему законодательству, в частности, закону о военной службе и в связи с продолжающейся мобилизацией, сообщаем, что 17-31 декабря 2024 года планируем визит к вашему месту жительства, которое расположено по адресу… Цель визита – доставить вас в мобилизационный пункт» , – говорится в письме, датированном 12 декабря 2024 года.

Также в письмах рекомендуют обращаться в соответствующие юридические или консульские учреждения Украины в Польше в случае возникновения сомнений. В то же время в Управлении по делам иностранцев отметили, что они не являются авторами таких сообщений.

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