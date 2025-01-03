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Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля не смогли арестовать из-за его охраны

09:42, 3 января 2025
Следователи приостановили исполнение ордера на арест.
Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля не смогли арестовать из-за его охраны
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В Южной Корее не смогли задержать президента Юн Сок Йоля, которому объявили импичмент из-за неудавшейся попытки ввести военное положение, из-за препятствования его службой безопасности полицейским и следователям. Об этом сообщают Yonhap и Reuters.

Так, в Южнокорейском управлении по расследованию коррупции сообщили, что около 80 полицейских и следователей вошли в президентскую резиденцию в Сеуле ранним утром для выполнения ордера на арест, но были заблокированы службой безопасности президента.

«Мы определили, что выполнение ордера на задержание было бы практически невозможно из-за продолжения противостояния, и приостановили выполнение из-за беспокойства за безопасность персонала на месте, вызванном сопротивлением», — говорится в сообщении органа.

Теперь там планируется определить дальнейшие шаги.

Также сообщается, что сторонники президента собрались на рассвете у его резиденции, их количество возросло до сотен, поскольку они пообещали заблокировать любую попытку ареста Юн Сок Йоля.

Генеральный прокурор отменил исполнение ордера на арест, ссылаясь на безопасность людей на местах. Действующий до 6 января ордер остается в силе и может быть продлен.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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