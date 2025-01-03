Одним днем ​​война не закончится, но горячая стадия может закончиться быстро, — Владимир Зеленский

Горячая стадия может завершиться достаточно быстро, если избранный президент США Дональд Трамп будет сильным в своей позиции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним днем ​​война РФ против Украины не закончится.

В то же время горячая стадия может завершиться достаточно быстро, если избранный президент США Дональд Трамп будет сильным в своей позиции.

«Одним днем ​​война не закончится. Горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции. И желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами», – отметил Глава государства в интервью в эфире телемарафона.

Президент указал, что для Украины важно, чтобы голос Евросоюза был услышан в администрации США.

«Я буду делать это, потому что США будут сфокусированы на нас и на Россию, а я хотел бы, чтобы они слышали ЕС. Почему? Потому что Украина хочет иметь конкретное место и дату в ЕС, а это зависит от ЕС. Поэтому именно такой формат я вижу», – добавил Зеленский.

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