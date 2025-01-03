В Калифорнии самолет упал на промышленное здание — есть жертвы и много раненых

Самолет упал через несколько минут после вылета из аэропорта и врезался в крышу промышленного здания.

В Южной Калифорнии самолет упал на здание. По информации от полиции, два человека погибли и по меньшей мере 18 получили ранения, часть пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает ABC News.

Авиакатастрофа произошла в обед 2 января по местному времени.

Указывается, что одномоторный самолет Van's RV-10 упал на крышу коммерческого здания. Как пишет AP News, четырехместный самолет разбился примерно через минуту после взлета.

Пожар, возникший в результате авиакатастрофы, повредил состав с текстилем.

Напомним, в Новом Орлеане грузовик на скорости въехал в толпу. По последним данным, погибли 15 человек, 35 получили ранения.

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