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Большинство украинцев вернутся из-за границы, как только закончится война или ее горячая фаза, ☺ Владимир Зеленский

09:07, 3 января 2025
По мнению Президента, множество людей хочет вернуться, и они это сделают, когда закончится война и перестанут летать ракеты.
Большинство украинцев вернутся из-за границы, как только закончится война или ее горячая фаза, ☺ Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не просила у стран Запада принуждать возвращаться граждан, выехавших за границу от войны.

«Есть много украинцев за границей, где их взяли как дешевую рабочую силу, увидели, что они качественнее работают, чем их граждане, – и говорят, пусть будут. Они же сами дифференцировали украинцев. Простите, так оно и есть. Я с ними провожу все эти беседы, я говорю: «Давайте на пресс-конференции об этом поговорим». Никто из них не желает. А вот тех украинцев, которые там не работают, говорят: «Вы их заберите». – «А как забрать?» – «Ну, вы им скажите: «Возвращайтесь». Я говорю: «Смотрите, давайте так – немного больше ПВО, и я скажу: «Возвращайтесь все», – рассказал Глава государства в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

По мнению Президента, множество людей хочет вернуться, и они это сделают, когда закончится война и перестанут летать ракеты.

«В любом случае, если не будет военного положения, это значит, что, соответственно, Украина будет тратить деньги, прежде всего, на восстановление государства. Если можно использовать такие слова, зальется большая масса денег – из бизнеса, российские замороженные активы, наш бюджет, сектор безопасности и обороны. Это большие-большие деньги, и, безусловно, процент от этих денег уйдет на восстановление очень быстро. Логично, что за работой приедут люди. Ну и отдельные программы, о которых я не хочу сейчас идти в детали, и они наработаны, но для них нужно мирное время», – отметил Владимир Зеленский.

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беженец Владимир Зеленский

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