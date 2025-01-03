Більшість українців повернуться з-за кордону, як тільки закінчиться війна або її гаряча фаза, — Володимир Зеленський

На думку Президента, велика кількість людей хоче повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просила у країн Заходу примушувати повертатися громадян, які виїхали за кордон від війни.

«Є багато українців за кордоном, де їх узяли як дешеву робочу силу, побачили, що вони якісніше працюють, ніж їхні громадяни, – і кажуть ці хай будуть. Вони ж самі диференціювали українців. Вибачте, так воно і є. Я з ними проводжу всі ці бесіди, я говорю: «Давайте на пресконференції про це поговоримо». Ніхто з них не хоче. А ось тих українців, які там не працюють, вони кажуть: «Ви їх заберіть». – «А як забрати?» – «Ну, ви їм скажіть: «Повертайтеся». Я кажу: «Дивіться, давайте так – трішки більше ППО, і я скажу: «Повертайтеся всі», – розповів Глава держави у інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

На думку Президента, велика кількість людей хоче повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети.

«У будь-якому випадку, якщо не буде воєнного стану, це значить, що, відповідно, Україна буде витрачати гроші передусім на відновлення держави. Якщо можна використовувати такі слова, заллється велика маса грошей різних – із бізнесу, російські заморожені активи, наш бюджет, сектор безпеки й оборони. Це великі-великі гроші, і, безумовно, відсоток від цих грошей піде на відновлення дуже швидко. Логічно, що за роботою приїдуть люди. Ну й окремі програми, про які я не хочу зараз іти в деталі, і вони напрацьовані, але для них потрібен мирний час», – зазначив Володимир Зеленський.

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