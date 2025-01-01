В Новому Орлеані вантажівка на швидкості в'їхала у натовп – десятки загиблих та постраждалих

За попередньою інформацією, в результаті наїзду – 10 загиблих та 30 поранених.

Фото: CBS News

У французькому кварталі Нового Орлеана, штат Луїзіана, сталася жахлива аварія, що забрала життя щонайменше 10 людей та призвела до поранень ще 30 осіб. Інцидент трапився вранці 1 січня на вулиці Бурбон, популярній серед туристів.

Як повідомляє CBS News, вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп людей, які святкували Новий рік. Очевидці зазначили, що після зіткнення водій вийшов з машини і відкрив стрілянину. Поліція, яка перебувала неподалік, відповіла вогнем.

Представник поліції Нового Орлеана підтвердив, що інцидент призвів до численних жертв і травм. "Кількість постраждалих ще уточнюється, але ми вже маємо інформацію про загиблих", – йдеться в заяві поліції.

За даними місцевих лікарень, до них доправили 30 осіб із травмами різного ступеня тяжкості. Причини трагедії та мотиви водія наразі розслідуються.

На місці події триває робота слідчих, а район перекритий для забезпечення безпеки та збору доказів.

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