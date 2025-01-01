Споживчі кредити, трудові спори, спадщина, – огляд практики Верховного Суду

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду оприлюднив огляд актуальної судової практики за листопад 2024 року. У документі викладено найважливіші висновки, які сприяють формуванню єдності судової практики у різних категоріях справ.
Споживчі кредити:
Позичальники мають право вимагати від кредитора реструктуризації кредитної заборгованості відповідно до Закону №1381-IX. Оскарження лише відмови кредитора без пред’явлення вимоги про реструктуризацію не відновлює порушене право.
Трудові правовідносини:
Рішення працівника перебувати за межами України через безпекові міркування не є поважною причиною прогулу, якщо відсутність на роботі не пов'язана з воєнним станом.
Житлові питання:
Систематичне порушення правил спільного проживання може стати підставою для виселення без надання іншого житла.
Сімейні справи:
Опікун не має права ініціювати зміну імені малолітньої дитини, навіть якщо він діє в інтересах дитини.
Спадкові відносини:
Особа, яка добровільно відмовилася від права на спадщину, не може згодом змінити своє рішення.
Окреме провадження:
Наявність лікарського свідоцтва про смерть унеможливлює встановлення факту смерті в судовому порядку.
Процесуальне право:
Відсутність дати складання повного тексту судового рішення або несвоєчасне внесення його до реєстру не перешкоджає учасникам справи отримувати інформацію про хід провадження.
Юрисдикція:
Відкриття провадження у справі про банкрутство після рішення суду першої інстанції не є підставою для передачі справи до господарського суду, якщо не йдеться про скасування цього рішення.
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