Споживчі кредити, трудові спори, спадщина, – огляд практики Верховного Суду

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду оприлюднив ключові правові висновки за листопад 2024 року.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду оприлюднив огляд актуальної судової практики за листопад 2024 року. У документі викладено найважливіші висновки, які сприяють формуванню єдності судової практики у різних категоріях справ.

Споживчі кредити:

Позичальники мають право вимагати від кредитора реструктуризації кредитної заборгованості відповідно до Закону №1381-IX. Оскарження лише відмови кредитора без пред’явлення вимоги про реструктуризацію не відновлює порушене право.

Трудові правовідносини:

Рішення працівника перебувати за межами України через безпекові міркування не є поважною причиною прогулу, якщо відсутність на роботі не пов'язана з воєнним станом.

Житлові питання:

Систематичне порушення правил спільного проживання може стати підставою для виселення без надання іншого житла.

Сімейні справи:

Опікун не має права ініціювати зміну імені малолітньої дитини, навіть якщо він діє в інтересах дитини.

Спадкові відносини:

Особа, яка добровільно відмовилася від права на спадщину, не може згодом змінити своє рішення.

Окреме провадження:

Наявність лікарського свідоцтва про смерть унеможливлює встановлення факту смерті в судовому порядку.

Процесуальне право:

Відсутність дати складання повного тексту судового рішення або несвоєчасне внесення його до реєстру не перешкоджає учасникам справи отримувати інформацію про хід провадження.

Юрисдикція:

Відкриття провадження у справі про банкрутство після рішення суду першої інстанції не є підставою для передачі справи до господарського суду, якщо не йдеться про скасування цього рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.