Верховний суд Венесуели оштрафував TikTok на $10 мільйонів за небезпечні челенджі

TikTok мусить сплатити $10 мільйонів за недбалість у запобіганні вірусним трендам.

Верховний суд Венесуели наклав штраф у розмірі 10 мільйонів доларів на TikTok за недбалість у запобіганні вірусним челенджам, які, ймовірно, спричинили смерть трьох дітей. Про це повідомляє Associated Press.

TikTok визнали винним у невжитті заходів проти розповсюдження небезпечного контенту. Соцмережі дали вісім днів для сплати штрафу та зобов’язали відкрити у Венесуелі офіс для контролю за дотриманням місцевого законодавства.

Влада країни звинуватила платформу у створенні умов, які призвели до смерті трьох підлітків віком 12, 13 і 14 років. Як повідомив президент Ніколас Мадуро, діти брали участь у челенджах, пов’язаних із вживанням і вдиханням небезпечних хімічних речовин.

Суд не уточнив, яким чином Венесуела примусить китайську материнську компанію TikTok виконати рішення. Раніше країна вже блокувала десятки сайтів за порушення правил, встановлених національною комісією з телекомунікацій.

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