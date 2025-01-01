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На Прикарпатті спалахнув санаторій — з будівлі евакуювали понад 100 людей, фото

23:59, 1 січня 2025
Сталася пожежа в санаторії, розташованому в селищі Ворохта Надвірнянського району.
На Прикарпатті спалахнув санаторій — з будівлі евакуювали понад 100 людей, фото
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 В Івано-Франківській області 1 січня здійнялася пожежа в санаторії, із закладу евакуювали понад 100 людей. Про це повідомляє ДСНС.

О 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району. Горіла покрівля чотириповерхової будівлі на площі близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і сім працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі.

О 09:28 пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню по будівлі санаторію, а вже о 09:43 – повністю ліквідувати.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються.

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Прикарпаття пожежа

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