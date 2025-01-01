На Прикарпатье загорелся санаторий — из здания эвакуировали более 100 человек, фото

Произошел пожар в санатории, расположенном в поселке Ворохта Надворнянского района.

В Ивано-Франковской области 1 января поднялся пожар в санатории, из заведения эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

В 08:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района. Горела кровля четырехэтажного строения на площади около 150 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и семь работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе.

В 09:28 пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня по зданию санатория, а уже в 09:43 полностью ликвидировать.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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