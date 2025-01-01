В Печерском районе ликвидирован пожар в админздании – фото последствий

В Печерском районе столицы горела кровля админздания площадью 200 кв.м.

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В результате утренней атаки в столице спасатели ликвидировали несколько масштабных пожаров и устраняли последствия разрушений, сообщает ГСЧС Киева.

В Печерском районе пожар произошел в админздании: огонь охватил кровлю площадью 200 кв. м, которую удалось потушить.

Также возгорание произошло в жилом доме. Локализован пожар в квартирах на 4-м и 5-м этажах многоэтажки (70 кв. м). В результате частично разрушены конструкции здания с 6-го по 4-й этажи.

Кроме того, в Святошинском районе сгорели два гаража, поражен многоквартирный дом, девять автомобилей, трамвай и трамвайные пути.

На утро известно о 2 погибших, 6 раненых и 4 спасенных.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь. По его словам, дома в центре столицы были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.

Напомним, в результате российской атаки Киева пострадала станция метро «Крещатик».

Как сообщалось, в жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

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