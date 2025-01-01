Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч

Будинки в самому центрі столиці в новорічну ніч атакували шахеди, Андрій Єрмак вважає, що росіяни цілилися спеціально.

Росія запустила по Україні 111 дронів під час атаки в ніч на 1 січня. Під ворожим ударом опинився також і Київ. У двох районах столиці зафіксували руйнування. Зокрема, у центрі Києва ворог зруйнував житлові будинки.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч.

«Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами», — зазначив він.

Андрій Єрмак додав, що правоохоронці та експерти все оперативно досліджують.

Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Згодом стало відомо про другу жертву.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

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