Кількість загиблих через обстріл Києва зросла до двох людей — КМВА

Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці.

В перший день нового року росіяни атакували Київ шахедами. Є руйнування у двох районах столиці.

Кількість загиблих через обстріл столиці 1 січня зросла. Наразі відомо вже про двох жертв. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці.

«На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким» - констатував Ткаченко.

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

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